Пентагон раскрыл, куда и зачем США направили бомбардировщики B-52

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Соединённые Штаты отправили в Великобританию стратегические бомбардировщики B-52 в рамках «планового развертывания». Об этом проинформировал представитель Пентагона Патрик Райдер, передаёт РИА Новости.
«Четыре B-52 Stratofortress ВВС США приступили к плановому развертыванию бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США», — отметил Райдер.В американском Минобороны указанию, что летчики США будут тренироваться вместе с союзниками по НАТО и региональными партнерами.
Ранее экс-командующий Командованием объединенных сил Великобритании генерал Ричард Лоусон Бэрронс заявил, что если президент РФ Владимир Путин отдаст приказ о ракетном ударе по Британии, то их ПВО окажется бессильна. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак