США перевели свои военные базы в Европе в состояние повышенной готовности

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Несколько американских военных баз в Европе переведены в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что помимо прочих данная мера затронула военный объект в немецком Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования ВС США.
Один из неназванных собеседников канала, в настоящее время находящийся на базе США в Европе, заявил, что такого уровня террористической опасности не фиксировали уже очень давно, более 10 лет.
Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги по обеспечению безопасности. Однако он подчеркнул, что американские военные регулярно оценивают все факторы, влияющие на безопасность ВС США в других странах. В связи с этим часто предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности военных.
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Один из неназванных собеседников канала, в настоящее время находящийся на базе США в Европе, заявил, что такого уровня террористической опасности не фиксировали уже очень давно, более 10 лет.
Представитель Европейского командования Дэн Дэй отказался комментировать конкретные шаги по обеспечению безопасности. Однако он подчеркнул, что американские военные регулярно оценивают все факторы, влияющие на безопасность ВС США в других странах. В связи с этим часто предпринимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности военных.
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Анастасия Чинкова