Пискарёв заявил о «проснувшихся» антироссийских сообществах в соцсетях

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Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в преддверии выборов Василий Пискарев заявил о том, что в соцсетях и мессенджерах начали проявлять активность антиправительственные, антироссийские сообщества.
«Платформы организованы антироссийски настроенными активистами и бывшими сотрудниками структур, признанных экстремистскими на территории России», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.
По его словам, такие сообщества вербуют волонтёров опросов россиян на выходе из избирательных участков после голосования в посольствах для вбросов фейковых экзитполов.
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