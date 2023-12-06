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Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что на Западе политики начинают приходить к пониманию того, что Киеву не удастся одержать победу в украинском конфликте.
«Заявление министра обороны Германии еще раз доказывает, что контрнаступление Украины провалилось. Сейчас происходит прозрение, и уже все понимают, что у Украины нет никаких шансов одержать победу <...>. Хотя год назад руководители европейских стран были уверены в обратном и заявляли о неминуемой победе», — отметил в беседе с NEWS.ru Цеков.
Он также высказал мнение о том, что Запад должен оставить Украину в покое и подталкивать её к дружбе с Россией, поскольку добрососедские отношения с нашей страной единственный шанс процветания и благополучия для Украины.
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