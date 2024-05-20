Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский после капитуляции киевского режима должен быть осужден или ликвидирован, как террорист. Об этом в беседе с ТАСС заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Украинский лидер совершал преступления против россиян и мирного населения Украины. Медведев добавил, что такого финала удостоился еще один кровавый деятель.
Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что президент Самостийной так или иначе останется преступником за свои деяния, даже не будучи главой государства.
Владимир Зеленский победил на украинских выборах в мае 2019 года. Пообещав украинцам мир и покой, он резко изменил риторику, начав ухудшать и без того сложные отношения с Россией.
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«Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского — Степана Бандеру», — сказал Медведев.
Ранее о судьбе Зеленского высказывался глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он уточнил, что президент Самостийной так или иначе останется преступником за свои деяния, даже не будучи главой государства.
Владимир Зеленский победил на украинских выборах в мае 2019 года. Пообещав украинцам мир и покой, он резко изменил риторику, начав ухудшать и без того сложные отношения с Россией.
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Никита Кротов