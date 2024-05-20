Автор: Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский не отмоется от звания преступника, даже после своего срока. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Президентский срок Зеленского завершился сегодня.
Картаполов добавил, что скоро лидер Самостийной перестанет быть таковым.
Исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа» занимал пост главы государства с 2019 года. За него проголосовала большая часть населения Украины. Однако после вступления в должность его дела стали расходиться с обещаниями. Одним из них было прекращение конфликта в Донбассе и налаживание отношений с Россией.
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«Мы все равно с него спросим за его преступления против нашего народа и собственного народа»,— сказал собеседник.
Картаполов добавил, что скоро лидер Самостийной перестанет быть таковым.
Исполнитель главной роли в сериале «Слуга народа» занимал пост главы государства с 2019 года. За него проголосовала большая часть населения Украины. Однако после вступления в должность его дела стали расходиться с обещаниями. Одним из них было прекращение конфликта в Донбассе и налаживание отношений с Россией.
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Никита Кротов