Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины

Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая, после чего он перестал быть легитимным президентом республики.
Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции страны, 20 мая новый президент Украины должен был принять присягу. Однако выборы президента не состоялись. В Киеве объяснили отмену проведения выборов военным положением в стране.
Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал ассоциацию в ЕС, а также мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.
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Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский обещал ассоциацию в ЕС, а также мирное урегулирование конфликта на Донбассе.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил, что выборы на Украине пройдут тогда, когда граждане согласятся, что условия позволяют сделать это. Также он добавил, что Вашингтон активно работает с Киевом над укреплением выборной инфраструктуры.
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Дарья Осипова