Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока

Фото: РИА Новости/ Стрингер
Почти 70% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для второго срока. О результатах социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, сообщает РИА Новости.
Так, 67% респондентов убеждены, что Байден слишком стар для переизбрания на новые четыре года. При этом 62% избирателей отрицательно оценивают его физическое состояние для второго срока, а 64% — умственное.
Что касается его предшественника Дональда Трампа, то 57% американцев считают его возраст подходящим для возвращения на пост главы государства. В его физической готовности к новому сроку уверены 60% респондентов, а вот в умственном здравии убеждены 48% избирателей.
Опрос проводился с 15 по 19 февраля среди 1421 зарегистрированного избирателя.
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Что касается его предшественника Дональда Трампа, то 57% американцев считают его возраст подходящим для возвращения на пост главы государства. В его физической готовности к новому сроку уверены 60% респондентов, а вот в умственном здравии убеждены 48% избирателей.
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Ювелина Бернст