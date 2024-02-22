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Почти 70% американцев заявили, что Байден слишком стар для нового срока

67% американцев считают, что Байден слишком стар для второго президентского срока
22 февраля 2024, 00:56
Фото: РИА Новости/ Стрингер

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Почти 70% американцев считают, что президент США Джо Байден слишком стар для второго срока. О результатах социологического опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, сообщает РИА Новости.
Так, 67% респондентов убеждены, что Байден слишком стар для переизбрания на новые четыре года. При этом 62% избирателей отрицательно оценивают его физическое состояние для второго срока, а 64% — умственное.

Что касается его предшественника Дональда Трампа, то 57% американцев считают его возраст подходящим для возвращения на пост главы государства. В его физической готовности к новому сроку уверены 60% респондентов, а вот в умственном здравии убеждены 48% избирателей.


Опрос проводился с 15 по 19 февраля среди 1421 зарегистрированного избирателя.

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В Германии предложили прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия
Депутат бундестага Гизи предложил временно прекратить поставки оружия Украине
22 февраля 2024, 02:01

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Политик от немецкой партии «Левые» Грегор Гизи предложил западным державам прекратить огонь на Украине на 48 часов. С этим предложением он выступил в рамках программы, организованной журналом Spiegel.
Немецкий парламентарий предложил приостановить на 48 часов поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) в обмен на прекращение огня.

«Запад мог бы, конечно, после консультации с украинским правительством сказать: мы больше не будем поставлять оружие Украине в течение 48 часов, если Россия согласится на 48-часовое прекращение огня», – заявил он.

Политик считает, что, если Москва не примет это предложение, военные поставки Киеву должны продолжиться, считает политик. Если Россия ответит положительно и обе стороны согласятся на прекращение огня, то путь к мирным переговорам будет проложен.

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Китай призвал к поиску решения кризиса на Украине и конфликта в Газе
МИД КНР Ван И: окончание конфликта – возвращение за стол переговоров
22 февраля 2024, 01:09

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Китай призвал к справедливому и разумному решению украинского кризиса и палестино-израильского конфликта для предотвращения более серьезных последствий. Об этом заявил министр иностранных дел Китая и член Политбюро ЦК КПК Ван И в интервью китайским СМИ после участия в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности и посещения Испании и Франции.
«Я представил позицию и предложения Китая всем сторонам, подчеркнув необходимость придерживаться идеи политического урегулирования, не отказываться от усилий по <...> продвижению переговоров, а также активно искать справедливые и разумные решения для предотвращения более серьезных последствий», – цитирует китайского министра агентство Xinhua.

По словам Ван И, длительный, сложный и эскалационный кризис на Украине «не отвечает общим интересам международного сообщества». Он добавил, что, как показывает исторический опыт, окончание любого конфликта – возвращение за стол переговоров.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что «все тонкости этого кризиса, правильное и неправильное в истории будут иметь общественную оценку, и самое неотложное в настоящее время – это восстановление мира».

«Мы считаем, что политическое решение – это единственный выход", – отметил политик.

«Наиболее заметным ощущением является то, что, хотя ситуация все еще неясна и противоречия все еще заметны, консенсус всех сторон растет, готовность к сотрудничеству растет», – заявил он.

«Пока еще есть проблеск надежды на мир, мы не должны отказываться от наших усилий по содействию миру», – сказал Ван И.

Министр добавил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в восстановлении мира и содействовать созданию сбалансированного, эффективного и устойчивого режима европейской безопасности.

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#кризис
#политика
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Россия заявила, что ответит на санкции Великобритании из-за смерти Навального*
Посольство России: Москва не оставит без ответа санкции из-за смерти Навального
22 февраля 2024, 00:41

Фото: iStock/george tsartsianidis

Посольство России в Великобритании объявило, что Москва ответит на санкции Лондона против сотрудников исправительной колонии №3 (ИК-3) в связи со смертью Алексея Навального*, сообщает РИА Новости.
«Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа», – заявили в диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что новые ограничения были введены под надуманным предлогом и что никакого расследования по этому поводу не проводилось. Дипломаты выразили уверенность, что это решение было принято для того, чтобы посеять раздор среди россиян.

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#россия
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#санкции
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Турция потребовала скорейшего урегулирования ситуации в Газе
Глава МИД Турции Фидан призвал к скорейшему урегулированию в Газе
22 февраля 2024, 00:26

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что кризис в секторе Газа должен быть урегулирован как можно скорее, сообщает ТАСС.
Фидан потребовал от международного сообщества активного участия в урегулировании палестинской проблемы на основе признания существования двух государств. На встрече министров иностранных дел стран Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро Фидан подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в секторе Газа. Он также призвал мировых лидеров занять более активную позицию по этому вопросу.

«Турция надеется, что стороны вернутся к дипломатии и достигнут урегулирования путем переговоров», — подчеркнул он.

Министр пообещал приложить усилия в этом направлении.

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#сектор газа
#израиль
#турция
#мид
#g20
#палестина
#конфликт
#война
#политика
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Генпрокурор Нью-Йорка пригрозила конфисковать активы Трампа
Трампу пригрозили конфискацией активов
22 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пригрозила экс-президенту США Дональду Трампу конфискацией его активов, если он не заплатит штраф в $355 млн по делу о финансовом мошенничестве. Интервью Джеймс с данным заявлением опубликовал ABC News.
Джеймс отметила, что готова без колебаний захватить здания Трампа, в частности, его небоскреб 40 на Уолл-стрит на Манхэттене.

16 февраля нью-йоркский судья Артур Энгорон оштрафовал Трампа, двух его старших сыновей и партнеров на $454,8 млн за предъявление ложных данных о личном капитале Трампа ради более выгодных условий кредита. Согласно судебному постановлению, политик завысил свой капитал на $3,6 млрд. Трамп и его юристы отрицают данные обвинения и намерены обжаловать постановление.

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Лавров заявил о вынашивании Западом уголовных приемов для отъема российских активов
Лавров: Запад рассматривает уголовные приемы отъема российской собственности
22 февраля 2024, 00:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в вынашивании преступных методов захвата российской собственности и активов, приводит слова информационное агентство ТАСС.
«Вынашиваются уголовные приемы отъема суверенных активов и частной собственности. Сделана ставка на экстерриториальные санкции, экономическую дискриминацию, недобросовестную конкуренцию, "зеленые" барьеры, зажим эффективных форм перетока технологий и инвестиций», — заявил министри в своем выступлении на G20 в Рио-де-Жанейро.

Министр подчеркнул, что Запад будет использовать любые средства для достижения своих целей. Отметив, что НАТО нарушает свое обязательство не расширяться к границам России, Лавров добавил, что Запад берет курс на глобальную экспансию.

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#собственность
#мид рф
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Украина почти достигла договоренности с МВФ о предоставлении помощи
Bloomberg: Киев планирует договориться с МВФ о предоставлении $900 млн
21 февраля 2024, 23:35

Фото: iStock/DEBBY LOWE

По данным Bloomberg, Украина почти достигла соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении Киеву 900 миллионов долларов из кредита в 15,6 миллиардов долларов.
Агентство заявило, что это может стать «вторым по величине финансовым спасательным кругом» для Киева после грантов и кредитов от Европейского союза, а Киев достигнет соглашения о финансировании 22 февраля.

Это первый из четырех платежей на общую сумму 5,4 миллиарда долларов США, которые должны быть осуществлены в этом году в рамках полномасштабной программы, утвержденной для Украины на 2023 год.

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#украина
#помощь
#кредит
#сша
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В Совете Федерации заявили, что ЕС исчерпал свои возможности для санкций
Сенатор Шендерюк-Жидков: ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности
21 февраля 2024, 23:23

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков заявил, что Европейский союз в настоящее время исчерпал свои санкционные силы, передает РИА Новости.
«Тот факт, что 13-й пакет фактически свелся к персональным ограничениям, говорит о том, что ЕС полностью исчерпал свои санкционные возможности», – сообщил сенатор.

По его словам, первый пакет санкций был разработан и подготовлен заранее, и теперь, когда ЕС не в состоянии расширить ограничения в отношении России, были объявлены персональные ограничения в отношении физических и юридических лиц.

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#европа
#санкции
#права
#страны
#политика
#россия
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Украинские социологи: уровень поддержки Зеленского падает
Украинские социологи зафиксировали стремительное падение популярности Зелинского
21 февраля 2024, 23:05

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украинские социологи из Киевского международного института социологии (КМИС) провели опрос общественного мнения о наиболее известных политиках и зафиксировали стремительное падение рейтинга Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По данным КМИС, до февраля 2022 года рейтинг одобрения Зеленского составлял 37%, а после начала Специальной военной операции (СВО) к маю 2022 года он поднялся до 90%. За последние два месяца доля граждан, доверяющих Зеленскому, упала до 13%, что соответствует уровню полуторагодичной давности.

Эксперты связывают это с отставкой бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, неудачами на передовой и задержками с американской помощью.

Сам бывший главнокомандующий стал самой популярной фигурой среди украинцев: 94% опрошенных ему доверяют, 4% – не доверяют. На втором месте – руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (66% испытывают доверие, 19% – нет). Доверию президенту выразили лишь 64%.

Новому главе ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% украинцев, не доверяют – 21%, а 35% не знают, о ком идет речь. Социологи также отметили, что опрос проводился до смены главнокомандующего.

«Всем очевидно, что там нам нужны новые лица. Разница между официальной риторикой и общественными настроениями огромна. Власти и народ разделяет пропасть», – утверждает директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан Бортник.

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