Трамп: Не думаю, что Байден знает, что он ещё жив

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден может не осознавать, что он всё ещё жив. Как пишет РИА Новости, об этом Трамп заявил на предвыборном митинге в Пенсильвании.
«Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что (он) живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место», — отметил Трамп.Так 45-й президент Соединённых Штатов прокомментировал информацию о том, что Байдена не привлекут к уголовному делу о ненадлежащем хранении секретных документов.
Как отмечают журналисты Reuters, отказ спецпрокурора Роберта Хёра от возбуждения дела против Байдена, с одной стороны, гарантирует ему, что он не окажется под угрозой тюремного заключения (в отличие от своего главного соперника на выборах Дональда Трампа), а с другой — ставит 81-летнего президента в неловкую ситуацию. Ведь в ходе своей предвыборной кампании хозяин Белого дома всячески пытается убедить своих избирателей, что он ещё не слишком стар.
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