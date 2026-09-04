«Подарок республиканцам»: эксперт оценил информацию о скорой отставке Трампа

04 сентября 2026, 17:13

Обозреватель Вайнер: прогнозы о скорой отставке Трампа вряд ли сбудутся

Фото: iStock/lucky-photographer

Американский политолог Джеймс Карвилл пытается вернуться на политическую арену, делая сенсационные заявления о скорой отставке президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил политический обозреватель Грег Вайнер.





Ранее Карвилл заявил, что Трамп отправится в отставку после поражения республиканцев на осенних выборах в Конгресс. По его мнению, новым главой страны может стать вице-президент США Джей Ди Вэнс.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что Карвилл был очень влиятельным политологом, который привел к власти Билла Клинтона. На сегодняшний день он считает, что на выборах в Конгресс победу одержат демократы. Однако в последнее время Карвилл ошибался много раз, добавил эксперт.





«Поэтому полагаю, что с его стороны это такой неправильный месседж "демократам", который позволит им расслабиться и уверить себя в том, что игра уже сделана. Получается, что, по факту, заявления Карвилла — это подарок "республиканцам"», — уверен Вайнер.