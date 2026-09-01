Трамп рассказал, будут ли США бить по Ирану ядерным оружием

01 сентября 2026, 04:52

Трамп: для удара ядерным оружием по Ирану нет оснований

Фото: iStock/Gerasimov174

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме 31 августа.





По словам американского лидера, угроза ядерного удара не рассматривается Вашингтоном как инструмент давления на Тегеран — этот вопрос вообще не фигурирует в текущей повестке. Трамп подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах подобные действия не имеют ни тактической, ни стратегической обоснованности.



«Для подобного шага нет никаких оснований», — сказал глава Белого дома.