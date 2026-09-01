Трамп рассказал, будут ли США бить по Ирану ядерным оружием
Трамп: для удара ядерным оружием по Ирану нет оснований
Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана. Об этом он сообщил в разговоре с журналистами в Белом доме 31 августа.
По словам американского лидера, угроза ядерного удара не рассматривается Вашингтоном как инструмент давления на Тегеран — этот вопрос вообще не фигурирует в текущей повестке. Трамп подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах подобные действия не имеют ни тактической, ни стратегической обоснованности.
«Для подобного шага нет никаких оснований», — сказал глава Белого дома.Ранее американский лидер заявил о проблемах в кинематографе США. Для их решения он призвал к помощи конгресса.