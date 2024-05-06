Подруга Миддлтон заявила, что принцесса Уэльская »оказалсь в аду» из-за рака

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Принцесса Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак, заявила подруга и дизайнер Амайя Арриета в интервью The Telegraph.
«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета.
Она добавила, что была опустошена, услышав диагноз Миддлтон. По ее словам, принцесса Уэльская и ее семья сейчас переживают очень трудное время.
22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором сообщила, что начала профилактическую химиотерапию. Она также рассказала, что рак был диагностирован во время анализов после операции на брюшной полости в январе.
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Александр Климов