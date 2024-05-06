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Подруга Миддлтон заявила, что принцесса Уэльская »оказалсь в аду» из-за рака

Telegraph: Миддлтон «оказалась в аду» после диагностирования ей рака
06 мая 2024, 04:39
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Принцесса Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак, заявила подруга и дизайнер Амайя Арриета в интервью The Telegraph.
«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета.

Она добавила, что была опустошена, услышав диагноз Миддлтон. По ее словам, принцесса Уэльская и ее семья сейчас переживают очень трудное время.



22 марта Кейт Миддлтон опубликовала видео, в котором сообщила, что начала профилактическую химиотерапию. Она также рассказала, что рак был диагностирован во время анализов после операции на брюшной полости в январе.

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#великобритания
#рак
#онкология
#диагноз
В КНДР предрекли превращение оружия Британии на Украине в «горящий металлолом»
06 мая 2024, 04:18

Фото: iStock/dr_evil

Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя. Российская армия превратит британское оружие в «горящий металлолом», написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.
По его словам, российские войска взяли на себя инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они активно превращают оружие США и НАТО в «горящий металлолом». Автор публикации предрек такую же судьбу и британской технике.

«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», – резюмировал Сим Мин.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.

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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро

Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
#великобритания
#украина
#помощь
#сша
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США готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, заявил Мадуро
06 мая 2024, 02:34

Фото: iStock/Jon Rehg

Соединенные Штаты милитаризируют латиноамериканский регион и готовят Гайану к нападению на Венесуэлу, так же как они готовят Украину против России, заявил вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на странице в социальной сети X.
Она процитировала заявление президента Николаса Мадуро.

«Латинская Америка и Карибский бассейн должны оставаться зоной мира. Народы должны выступить против американской милитаризации нашего региона», – сказано в сообщении.

Родригес также разместила на своей странице видеозапись разговора Мадуро с министром обороны Владимиром Падрино Лопесом, в котором тот заявил, что Гайана стала эпицентром угрозы миру в Латинской Америке и Венесуэле. По словам политика, Соединенные Штаты разместили в Гайане 12 баз ЦРУ и 14 секретных баз Южного командования армии США.

В начале апреля Николас Мадуро заявил, что правительство страны подтвердило данные о присутствии секретных военных баз Южного командования США и лагерей ЦРУ в спорном с Гайаной регионе Эссекибо.

По его словам, Южное командование, ЦРУ и американские нефтяные компании контролируют спорную территорию и Гайану.

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#венесуэла
#сша
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Украина не сможет сравнять силы с Россией с помощью 60 млрд – экс-генерал ВСУ
06 мая 2024, 02:16

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сравняться с российской армией, даже если получат от западных союзников военную помощь в размере 60 миллиардов долларов. Единственная надежда Киева – стабилизировать линию фронта и остановить продвижение противника, заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает агентство УНИАН.
«60 миллиардов долларов хватит, дай бог, только на то, чтобы стабилизировать ситуацию. Это показывают элементарные расчеты. Нужно быть реалистами. Хватит воспринимать эту ситуацию эмоционально», – возмутился Романенко.

Военный считают, что государство должно принять все меры, чтобы у ВСУ были средства для самообороны.

«Эффективно пока это не получается, потому что потенциал нашей армии был значительно меньше потенциала российской армии. Он и сейчас находится в таком состоянии. Мы не выходим даже на какой-нибудь паритет, например, по боеприпасами», – отметил генерал-лейтенант.

Ранее сообщалось, что после того, как Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов, Байден планирует меньше говорить о своей поддержке Киева, принимая во внимание риск потерять избирателей. США сосредоточатся на вопросах, представляющих интерес американского населения.

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Der Spiegel: Джо Байден откажется от президентских выборов в пользу Мишель Обамы
06 мая 2024, 01:08

kremlin

Действующий президент США Джо Байден откажется от участия в президентских выборах в пользу бывшей первой леди Мишель Обамы, передает немецкое издание журнала Der Spiegel, ссылаясь на информацию членов Демократической партии.
Ожидается, что Байден объявит о своем решении на съезде партии в Чикаго в августе. Демократы уже включали Мишель Обаму в опросы о потенциальных кандидатах.

Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле. Они также с опаской относятся к Дональду Трампу, который не намного старше нынешнего главы государства. В то же время американская общественность давно мечтает о женщине-президенте.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена как похожую на тайную полицию нацистского гестапо.

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#джозеф байден
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#выборы
#дональд трамп
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Папа Римский назвал условие своего участия в конференции по Украине
Папа Римский отправится на конференцию по Украине только при приглашении России
06 мая 2024, 01:02

Фото: РИА Новости

Папа Римский Франциск примет участие в конференции по Украине в Швейцарии только в том случае, если туда будет приглашена Россия. Об этом РИА Новости сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который находится в контакте с Папой.
Ранее глава Швейцарии Виола Амхерд пригласила Папу на украинскую мирную конференцию в июне.

«Папа сказал, что поедет на конференцию только если на нее будет приглашена и Россия», – рассказал Севастьянов.

В конце апреля Папа Франциск призвал к миру во всем мире на фоне продолжающихся войн на Украине и в секторе Газа. В своих проповедях Папа часто ссылался на конфликты на Украине и в секторе Газа.

Папа также ранее призывал Москву и Киев обменяться заключенными по формуле «всех на всех».

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#конференция
#украина
#сектор газа
#россия
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МВД объявило в розыск бывшего главу МИД Украины и экс-главу СНБО
06 мая 2024, 00:41

Фото: iStock/TheaDesign

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова и бывшего председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, передает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.
«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении министерства.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. В базу данных российских ведомств также попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший заместитель министра обороны Украины Михаил Коваль.

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#мид
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Нетаньяху: Израиль готов защищаться до конца
05 мая 2024, 23:47

Фото: iStock/Stadtratte

Израиль готов защищать себя до конца, даже в одиночку, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает ТАСС.
Нетаньяху напомнил, что во время Холокоста 80 лет назад еврейский народ остался один-на-один с теми, кто хотел его уничтожить. По словам премьер-министра, аналогичная ситуация существует и сегодня. Обращаясь к мировым лидерам, он заявил, что, несмотря на международное давление, Израиль будет продолжать защищать себя.

«Если Израиль будет вынужден остаться один, Израиль останется один. Но мы знаем, что мы не одиноки, потому что множество достойных людей по всему миру поддерживает наше справедливое дело», – сказал Нетаньяху.

Ранее, 5 мая, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) закрыла пограничный переход Керем-Шалом на юго-восточной границе с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.

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#сектор газа
#цахал
#биньямин нетаньяху
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Генерал НАТО назвал условия, при которых Киев перестанет получать помощь Запада
05 мая 2024, 23:34

Фото: iStock/Sinenkiy

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl предупредил, что Украина рискует потерять помощь Запада, если Киев не мобилизует достаточное количество людей.
По его словам, Украина несет ответственность за урегулирование ситуации в своей стране.

«Я был поражен, когда узнал, что возраст призыва по мобилизации там был 27 лет, и только недавно после долгих дебатов его понизили до 25», – сказал он.

Генерал отметил, что возраст призыва в большинстве европейских стран, а также в США начинается с 28-19 лет.

Военный чиновник добавил, что если выяснится, что большинство граждан Украины не хотят служить в армии, то существует большой риск того, что страны Североатлантического альянса откажутся поставлять Украине оружие в будущем.

Ранее Министерство обороны Украины включило людей с некоторыми психическими заболеваниями и умственной отсталостью в список лиц, подлежащих призыву на военную службу. Ведомство также заявило, что люди с онкологическими заболеваниями или ВИЧ-инфекцией также могут служить в армии, если у них нет симптомов.

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#онкология
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Си Цзиньпин раскрыл решение палестино-израильского конфликта
05 мая 2024, 23:22

Фото: сайт Кремля

Решение палестино-израильского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства, заявил заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для газеты Le Figaro.
Главной причиной того, что «Палестино-израильская ситуация неоднократно впадала в хаос, он назвал недостаточно эффективное выполнение резолюций ООН.

Китайский лидер отметил, что Пекин и Париж во многом согласны в этом вопросе и должны внести свой вклад в восстановление мира на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин совершил официальный визит в Европу: Си посетит Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая.

Во время визита во Францию Си поужинает с президентом Эммануэлем Макроном в ресторане на перевале Турмале в Пиренеях, где его будет встречать друг детства французского лидера Эрик Абади.

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