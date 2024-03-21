В Британии начали расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

Фото: РИА Новости/ Владимир Песня
Daily Mirror и New York Times сообщили о расследовании в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic, где лечилась Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма. Они подозреваются в попытке получить доступ к медицинским данным принцессы Уэльской, пишут издания.
Согласно статье Daily Mirror, одного из сотрудников клиники поймали в момент просмотра данных принцессы. Удалось ли сотруднику получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-либо за пределами учреждения, неизвестно, сказано в материале NYT.
17 января Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон для операции на брюшной полости. Позже в СМИ появились публикации об ухудшении здоровья принцессы и обсуждения ее исчезновения с публичных мероприятий. 20 марта Кейт Миддлтон впервые после этих новостей заметили на публике вместе с супругом.
В аккаунтах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях, а также на сайте Кенсингтонского дворца была опубликована первая фотография Кейт Миддлтон после перенесенной операции. Ведущие мировые СМИ написали о признаках значительного редактирования изображения. После этого фотография была отозвана всеми крупными информагентствами, а принцесса Уэльская заявила, что за манипуляциями со снимком стоит она сама.
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17 января Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон для операции на брюшной полости. Позже в СМИ появились публикации об ухудшении здоровья принцессы и обсуждения ее исчезновения с публичных мероприятий. 20 марта Кейт Миддлтон впервые после этих новостей заметили на публике вместе с супругом.
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Ювелина Бернст