Карл III заявил, что гордится Кейт Миддлтон после ее признания о раке

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Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской Кейт Миддлтон, которая рассказала о раке, пишет The Guardian, ссылаясь на представителя Букингемского дворца.
Ранее, 22 марта, сообщалось, что Миддлтон перенесла операцию из-за рака. По словам принцессы, известие о болезни поразило ее семью. Она сказала, что близкие делают все, чтобы помочь ей справиться с болезнью.
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Александр Климов