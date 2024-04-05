Погибший при ударе Израиля командующий КСИР Захеди разрабатывал «Потоп Аль-Аксы»

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Погибший в результате ракетного удара генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди участвовал в организации и осуществлении операции «Потоп Аль-Аксы», проводимой против Израиля радикальной группировкой ХАМАС с октября прошлого года. Об этом говорится в заявлении «Коалиционного совета сил исламской революции».
В пресс-службе совета отметили, что Захеди сыграл важную роль в формировании и укреплении фронта сопротивления. «Коалиционный совет сил исламской революции» получил большинство мест на выборах в парламент и Совет экспертов в Иране. Выборы состоялись в марте текущего года.
Ранее сообщалось, что Израиль опасается ответного удара со стороны Ирана, по этой причине власти страны закрыли 28 дипломатических представительств в разных странах.
Напомним, вечером 1 апреля военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию Консульства Ирана в Дамаске. Атака была проведена по кварталу Меззе на западе Дамаска, где проживают, в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. Высокопоставленный командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Мохаммад Реза Захеди погиб в результате израильского удара по Дамаску.
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Екатерина Коршунова