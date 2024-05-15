Покушение на Фицо: Почему пророссийского политика пытались убить в Европе

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо пострадал в результате стрельбы около здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Политик получил ранения в грудь, живот и конечности.
О том, за что Фицо пытались убить, почему его называют пророссийским политиком и как он влияет на спецоперацию на Украине, расскажет редакция «Радио 1».
Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика). В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. С 2000 года Фицо — член Словацкой ассоциации юристов.
После победы Н-СД на парламентских выборах летом 2006 года Роберт Фицо создал правительственную коалицию.
Через шесть лет Роберт Фицо вновь стал премьер-министром. Политик впервые в истории независимой Словакии сформировал однопартийное правительство. Зимой 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на должность президента Словакии. Примечательно, что при власти Роберта Фицо экономика в стране была стабильной.
Весной прошлого года, являясь лидером парламентской оппозиции, Фицо неоднократно отмечал, что хочет прекратить поставки оружия Украине. Спустя несколько месяцев благодаря Роберту Фицо правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 миллиона евро.
Фицо также был против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Премьер-министр Словакии утверждал, что принимать Украину в состав блока — это абсолютно глупое и бессмысленное политическое решение.
По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет, ведь это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.
Отношение Роберта Фицо к антироссийским санкциям является отрицательным. Премьер Словакии не поддерживает санкционное давление со стороны Запада на Россию. Фицо считает, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии.
Фицо многократно заявлял, что отвергает представление, что России якобы не существует. По словам политика, Словакия заинтересована в хороших отношениях с РФ.
Участие Фицо в скандалах
В мае 2022 года года парламент Словакии проголосовал против лишения депутатской неприкосновенности Роберта Фицо. Прокуратура республики выдвигала обвинение против Фицо за создание организованной преступной группы.
В это же время Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского перед парламентариями с помощью телемоста, обвинив его в том, что он регулярно обманывает не только Украину, но и все мировое сообщество.
15 мая 2024 года в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен.
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Биография
Роберт Фицо родился 15 сентября 1964 года в городе Топольчаны в Чехословакии (с 1993 года Словацкая Республика). В 1986 году окончил юридический факультет Университета Коменского в Братиславе. С 2000 года Фицо — член Словацкой ассоциации юристов.
Роберт Фицо премьер-министр Словакии
После победы Н-СД на парламентских выборах летом 2006 года Роберт Фицо создал правительственную коалицию.
Через шесть лет Роберт Фицо вновь стал премьер-министром. Политик впервые в истории независимой Словакии сформировал однопартийное правительство. Зимой 2013 года Н-СД выдвинула Фицо своим официальным кандидатом на должность президента Словакии. Примечательно, что при власти Роберта Фицо экономика в стране была стабильной.
Отношение Фицо к Украине
Весной прошлого года, являясь лидером парламентской оппозиции, Фицо неоднократно отмечал, что хочет прекратить поставки оружия Украине. Спустя несколько месяцев благодаря Роберту Фицо правительство страны заблокировало выделение республикой нового пакета военной помощи киевскому режиму на 40,3 миллиона евро.
Фицо также был против вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Премьер-министр Словакии утверждал, что принимать Украину в состав блока — это абсолютно глупое и бессмысленное политическое решение.
По словам Фицо, Словакия поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине, что является официальной политикой правительства государства. Однако никаких поставок оружия Киеву не будет, ведь это лишь затягивает конфликт и увеличивает число жертв.
Фицо пророссийский политик
Отношение Роберта Фицо к антироссийским санкциям является отрицательным. Премьер Словакии не поддерживает санкционное давление со стороны Запада на Россию. Фицо считает, что антироссийские санкции негативно влияют на жителей Словакии.
Фицо многократно заявлял, что отвергает представление, что России якобы не существует. По словам политика, Словакия заинтересована в хороших отношениях с РФ.
Участие Фицо в скандалах
В мае 2022 года года парламент Словакии проголосовал против лишения депутатской неприкосновенности Роберта Фицо. Прокуратура республики выдвигала обвинение против Фицо за создание организованной преступной группы.
В это же время Фицо отказался присутствовать на выступлении украинского лидера Владимира Зеленского перед парламентариями с помощью телемоста, обвинив его в том, что он регулярно обманывает не только Украину, но и все мировое сообщество.
Покушение на жизнь премьер-министра Словакии
15 мая 2024 года в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен.
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Екатерина Коршунова