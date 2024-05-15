Неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Фицо

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили при стрельбе в здании, где проводилось выездное заседание правительства страны. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что неизвестный совершил покушение на Фицо, выстрелив в него несколько раз. По словам очевидцев, было произведено три-четыре выстрела. Это произошло после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к общественности.
После выстрелов он упал на землю. Его на вертолёте срочно доставили в больницу в Братиславе. Сообщается, что он получил ранение брюшной полости. Его состояние медики оценивают как очень тяжёлое.
Напавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.
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После выстрелов он упал на землю. Его на вертолёте срочно доставили в больницу в Братиславе. Сообщается, что он получил ранение брюшной полости. Его состояние медики оценивают как очень тяжёлое.
Напавшего оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Анастасия Чинкова