Покушение на помощника депутата Госдумы: как он связан с Чечней и заказом на убийство Рамзана Кадырова

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В Московской области произошло покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева. Инцидент случился 10 октября на веранде его дома в деревне Лапино Одинцовского городского округа. Известно, что в 2000-х годах политик работал в Чечне, при этом глава республики Рамзан Кадыров называл его преступником. Что известно о покушении и личности Алихаджиева расскажет «Радио 1».
Подробности покушения на Алихаджиева
Неизвестный мужчина выстрелил в Алихаджиева четыре раза, две пули попали в голову и поясницу. В момент атаки политик находился дома один. По информации телеграм-канала «112», после происшествия он смог позвонить своей супруге, которая уведомила родственников о случившемся. Когда на место прибыли медики, пострадавший передвигался самостоятельно и был в сознании.
Алихаджиева срочно госпитализировали, ему понадобилась операция. В настоящее время помощник депутата находится в реанимации.
Спланированное покушение
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, покушение было заранее спланировано.
«Нападавший дождался, когда Алихаджиев останется дома один, проник на территорию и покинул поселок незамеченным после нападения», — сообщил собеседник агентства. Следственный комитет России опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, как криминалист осматривает дом Алихаджиева и извлекает пулю из стены.
Нападавшего разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.
Шерип Алихаджиев: что известно
Политик был близким соратником первого главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова во время второй чеченской кампании. Позже он возглавлял администрацию Шалинского района и некоторое время занимал пост первого заместителя председателя Госсовета Чечни. Награжден Орденом Мужества.
По данным СМИ, сразу после гибели Ахмата Кадырова Алихаджиев уехал из Чечни в Ингушетию, а потом перебрался в Москву. В настоящее время известно, что Алихаджиев является помощником депутата Госдумы. Некоторые СМИ утверждают, что он работает с Владимиром Шамановым, однако сам депутат эту информацию не подтвердил.
В августе 2007 года Рамзан Кадыров назвал Шерипа Алихаджиева преступником.
«На сегодняшний день я точно знаю одного преступника из ЧР — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В настоящее время он проходит по уголовному делу, но при этом занимает пост заместителя председателя правительства Ингушетии», — заявлял Кадыров.
Предыдущие покушения
Алихаджиев уже был объектом покушения: в феврале 2002 года, когда он был главой администрации Шалинского района, в его рабочем кабинете нашли самодельное взрывное устройство. Он тогда предположил, что за этой попыткой теракта стоят ваххабитские группировки.
Заказ на убийство Рамзана Кадырова
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания со своими соратниками-командирами и начальниками силового блока республики заявил, что знает о попытке заказать его убийство.
Кадыров не просто назвал тех, кого посчитал потенциальным обидчиком, но и объявил кровную месть. Но при особых обстоятельствах.
«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану», — заявил глава республики.
Самая острая часть заявления касается обвинений со стороны Кадырова в планировании его убийства:
«Есть свидетели, есть люди, у которых они (Барахоев, Сулейманов, Ризванов, как говорит Кадыров, — прим. ред.) заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ (на убийство Рамзана Кадырова)», — заключил глава Чечни.
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