Семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой в Мытищах

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В подмосковных Мытищах семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Трагедия произошла накануне вечером на 1-й Садовой улице. 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий Вершковы выгуливали собаку, как вдруг появился мужчина с оружием.
Злоумышленник выстрелил в супругов не менее 5 раз. Юрий, получив 3 огнестрельных ранения, скончался на месте. Ирине удалось сбежать, её подобрал таксист и отвёз в больницу с ранениями ног.
Стрелявшим оказался сосед Вершковых. Его обнаружили мёртвым недалеко от места происшествия. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Злоумышленник выстрелил в супругов не менее 5 раз. Юрий, получив 3 огнестрельных ранения, скончался на месте. Ирине удалось сбежать, её подобрал таксист и отвёз в больницу с ранениями ног.
Стрелявшим оказался сосед Вершковых. Его обнаружили мёртвым недалеко от места происшествия. Согласно предварительным данным, он покончил с собой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова