Азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений

Укусы на теле трехлетней дочери, забрав ее из садика, увидела россиянка из Омска. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск». Уточняется, что в минувший вторник, 8 октября, родительнице позвонила воспитательница, сообщив об инциденте. Укусы были на руках, ноге, спине и животе.