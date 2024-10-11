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В городе Могоче Забайкальского края азербайджанец расстрелял русскую экс-жену, которая подала на развод из-за избиений. Отцу погибшей преступник сказал, что гордится убийством. Об этом говорится в Telegram-канале СУ СКР по Забайкальскому краю.
Согласно информации ведомства, 31-летний подозреваемый в убийстве бывшей супруги мог выстрелить в неё 12 раз из переделанного травматического пистолета. Когда злоумышленник встретился с отцом погибшей на опознании тела, то сказал ему, что гордится убийством и ни о чем не жалеет, так как «сдержал свое слово». Ранее он угрожал девушке, что убьет ее, если она не вернется домой.
Уточняется, что азербайджанец обещал перерезать девушке горло, после отчего «отсидеть три года и выйти по УДО». На данный момент проводится комплекс следственных мероприятий по сбору и закреплению доказательств преступления.
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