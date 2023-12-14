Политический обозреватель Перла: «Всё Причерноморье должно стать русским»

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih
Политический обозреватель Андрей Перла прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что юго-восточные территории Украины исторически были русскими, как и город Одесса.
«Теперь совершенно очевидно: всё Причерноморье должно стать русским. Иначе понять Путина просто невозможно», — приводит «Царьград» слова Перлы.
А сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, в свою очередь, согласилась со словами Владимира Путина о том, что мир настанет тогда, когда все задачи спецоперации будут выполнены.
«Россия предприняла всё для урегулирования ситуации политико-дипломатическими средствами, но режим Зеленского откровенно саботирует любые разумные мирные инициативы. В связи с этим единственной возможностью установления долгосрочного мира в центре Европы является достижение цели спецоперации», — отметила в беседе с RT Ковитиди.
Читайте также:
Путин рассказал, когда закончится СВО
Путин раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении
Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации
Мелисса Тимофеева