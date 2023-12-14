Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимости проведения второй волны мобилизации в настоящее время нет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам президента, в России достаточное количество добровольцев, которые ежедневно пополняют ряды российской армии. Он также отметил, что они прекрасно выполняют боевые задачи. Из числа мобилизованных в 2022 году – 14 Героев России.
Глава государства сообщил, что на вчерашний вечер набраны 486 тысяч человек набраны в ВС РФ по контракту добровольно и набор продолжается.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
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Анастасия Крестьянова