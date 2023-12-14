Путин рассказал, когда закончится СВО

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация не будет завершена, пока ее цели не будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства отметил, что Украина чтит нацистов, поэтому в стране необходимо произвести денацификацию и демилитаризацию. Нейтральный статус Украины по-прежнему остаются основными целями.
Путин добавил, что власти Украины не хотят договариваться, поэтому Россия вынуждена идти на соответствующие меры.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
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Анастасия Крестьянова