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Путин рассказал, когда закончится СВО

Путин: Цели спецоперации не меняются
14 декабря 2023, 12:20
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация не будет завершена, пока ее цели не будут достигнуты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства отметил, что Украина чтит нацистов, поэтому в стране необходимо произвести денацификацию и демилитаризацию. Нейтральный статус Украины по-прежнему остаются основными целями.

Путин добавил, что власти Украины не хотят договариваться, поэтому Россия вынуждена идти на соответствующие меры.


Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

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#операции
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Путин высказался об отношениях РФ и США
Путин: Условий для выстраивания отношений с США нет
14 декабря 2023, 12:44

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин оценил возможность встраивания отношений с американскими властями. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет», - уверен Путин.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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#путин
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«Дружки из США и Запада»: Путин назвал цель госпереворота на Украине
Путин: Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта
14 декабря 2023, 12:40

Фото: Сайт Кремля

Владимир Путин объяснил, зачем был нужен госпереворот на территории Украины. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались наши "дружки" из США, а европейцы сделали вид, что ничего не знают», - уточнил Путин. 

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине. 

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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#сша
#россия
#конференция
#прямая линия
#всу
#вс рф
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Путин назвал Одессу русским городом
14 декабря 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Одесса – русский город. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
Глава государства отметил, что об этом не все знают, так как была придумана «историческая чушь». 
По этой же причине на юго-востоке Украины процветают российские традиции. 
 
Владимир Путин также сравнил вооруженный конфликт на Украине с гражданской войной между братьями. 
 
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
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#сво
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Путин: воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно
14 декабря 2023, 12:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм. 

Прежде, президент России Владимир Путин заявил, что в сложившихся условиях особенно важно сохранение единства народа. Глава государства призвал не допускать при работе с населением непрофессионализма и чванства.   
Российский лидер также указал на то, что Западу не удастся навязать нетрадиционные ценности здоровому российскому обществу. 

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#патриотизм
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«Учителя и священники: Путин рассказал, кто выигрывает войны
Путин: Войны выигрывают учителя и священники
14 декабря 2023, 12:34

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, кто выигрывает войны. Об этом он сообщил в рамках подведения итого года.
«Войны выигрывают не генералы, а школьные учителя и священники», - уточнил Путин.
 
По его словам, ветеранов СВО теперь будут привлекать к работе с молодежью.
 
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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#всу
#вс рф
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Тимошенко потребовала списания долгов Украины
Экс-премьер Украины Тимошенко призвала кредиторов списать долги государства
14 декабря 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Стрингер

Украина должна как можно быстрее начать переговоры с кредиторами о списании внутренних и внешних долгов государства. С таким требованием выступила бывший премьер-министр страны, лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко.
Она отметила, что в той ситуации, в которой в настоящее время находится Украина, есть все политические и юридические основания для списания имеющихся долгов. 

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что для урегулирования конфликта Украина должна пойти на уступки с Россией. Речь идёт о том, чтобы уступить восточные регионы государства. Вместе с тем, он призвал не принимать Украину в НАТО до тех пор, пока Россия «не выйдет из военного союза с Китаем».

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#киев
#владимир зеленский
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Путин рассказал, будет ли вторая волна мобилизации
Путин: зачем нам мобилизация, никакой необходимости нет
14 декабря 2023, 12:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимости проведения второй волны мобилизации в настоящее время нет. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам президента, в России достаточное количество добровольцев, которые ежедневно пополняют ряды российской армии. Он также отметил, что они прекрасно выполняют боевые задачи. Из числа мобилизованных в 2022 году – 14 Героев России. 

Глава государства сообщил, что на вчерашний вечер набраны 486 тысяч человек набраны в ВС РФ по контракту добровольно и набор продолжается. 

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин распорядился о начале специальной военной операции на территории Украины. По словам российского лидера, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

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#президент
#операции
#вс рф
#сво
#добровольцы
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Путин раскрыл потери ВСУ при контрнаступлении
Путин: РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ
14 декабря 2023, 12:23

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько украинской техники уничтожили ВС РФ в зоне спецоперации.
 «РФ уничтожила 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления», - уточнил Путин.
 
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
 
Отметим, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

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Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года
14 декабря 2023, 12:18

Фото: Сайт Кремля

Реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Реальная зарплата вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%», - уточнил Путин. 

Напомним, экономическая ситуация в стране стабильно развивается. За 9 месяцев текущего года ВВП страны вырос на 2,8% по сравнению с прошлым годом. Об этом президент России Владимир Путин ранее заявил на совещании по экономике. 

Глава государства также указал на то, что в сентябре 2023 года российская экономика полностью восстановилась после санкционного давления со стороны недружественных стран. 

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