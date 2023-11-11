Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране

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Американский президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 15 ноября. На этой встрече глава Белого дома намерен поднять вопрос о роли Китая в конфликтах на Ближнем Востоке и на Украине.
Наверняка Байден на переговорах не обойдет вниманием Тайвань и Украину. Источник издания отмечает, что американская администрация стремится к некоей перезагрузке отношений с КНР, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Однако, как отмечается в материале, пока неясно, допускает ли Пекин улучшение взаимоотношений с США, ставшие очень напряженными в последние годы.
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Александр Бойцов