Politico: саммит G7 в Италии станет сборищем «шести хромых уток и Мелони»

Фото: iStock/Bet_Noire
Саммит G7, который состоится в четверг в Италии, станет встречей слабых политиков, его вряд ли можно будет назвать демонстрацией западной мощи. Об этом сообщает Politico.
Согласно информации издания, участниками саммита станут «шесть хромых уток и [премьер-министр Италии] Джорджа Мелони». В настоящее время большая часть лидеров G7 сталкиваются с различными внутриполитическими проблемами и кризисами, в особенности из-за прошедших выборов в Европарламент, поскольку они отчаянно пытались удержать власть.
Отмечается, что единственным участником саммита, который занимает сильную позицию, стала глава правительства Италии Джорджа Мелони. В материале издания говорится, что на фоне высоких показателей, которые ее партия «Братья Италии» показала на последних выборах в Европарламент, она получила возможность сыграть решающую роль в модернизации политики ЕС.
Читайте также:
В Европе Шольца и Макрона считают «хромыми утками»
Жёны Макрона и Штайнмайера веселились на мемориале жертвам Холокоста
Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы
Екатерина Коршунова