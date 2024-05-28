Жёны Макрона и Штайнмайера веселились на мемориале жертвам Холокоста

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Супруги президентов Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер сделали общее фото на фоне стел мемориала в память жертв Холокоста в Берлине, где они смеются. Об этом пишет Bild.
«Во время прохода мимо каменных плит в память об убитых евреях жены глав государств Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись. Что вызвало у них смех — неизвестно», — говорится в статье.
Издание отмечает, что президенты Франции и Германии Эммануэль Макрон и Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки к мемориалу, а глава Франции оставил запись в памятной книге.
При этом автор статьи пишет, что фото смеющихся жён Макрона и Штайнмайера выглядит «раздражающим», кроме того, поведение женщин вызвало недоумение во многих странах Европы.
Напомним, Макрон вместе с супругой находится в Германии с официальным трёхдневным визитом. У него также запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем.
Читайте также:
Макрон заявил об отсутствии войны Европы с Россией
Макрон призвал Европу быть готовой к любому сценарию ради мира на Украине
Макрон заявил о беспрецедентном количестве врагов Европы
Элина Позднякова