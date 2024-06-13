Западу напомнили слова Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

Фото: сайт Кремля
Норвежский политолог Гленн Дизен написал в социальной сети X, что президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал Запад о том, что Россия будет защищать свои стратегические интересы и отстаивать безопасность.
Дизен напомнил о событиях 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ. По его словам, это событие стало ответом на государственный переворот на Украине, который поддерживался Западом. Политолог подчеркнул, что западные партнеры перешли черту с Украиной. При этом глава российского государства также заявлял, что всему есть предел.
Дизен добавил, что перед началом спецоперации в 2022 году российский президент также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности России.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Дизен добавил, что перед началом спецоперации в 2022 году российский президент также неоднократно предупреждал американских и европейских партнеров о том, что они своими действиями наносят удар по безопасности России.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Екатерина Коршунова