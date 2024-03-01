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Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украине, пытался консолидировать усилия Запада по поддержке Украины. Однако на деле его слова только навредили Киеву.
В публикации подчёркивается, что слова французского президента и последовавшая затем реакция его союзников, напротив, обнажили раскол и разногласия в стане западных политиков по поводу дальнейшей поддержки Украины. В заключение автор статьи отметил, что на Западе и так уже появились сомнения в оправданности дальнейшей помощи Киеву и возможности его победы, а слова Макрона о необходимости направить туда солдат могут ещё больше подорвать его поддержку.
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Александр Бойцов