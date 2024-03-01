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Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин не до конца понимает, о чём говорит, когда допускает военное столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, американский генерал сказал, что в случае поражения Киева НАТО произойдёт столкновение России и НАТО. В своём телеграм-канале Пушков упоминает статью в немецком журнале Spiegel, автор которой задаётся вопросом, действительно ли украинский конфликт является «нашим конфликтом» и как далеко Запад готов зайти, поддерживая киевский режим.
По мнению сенатора, европейские и заокеанские политики всё чаще начинают задумываться о последствиях возможного военного конфликта с Россией. Однако это не относится ни к часто меняющимся агрессивным британским военным министрам, ни к Макрону с его якобы продуманными заявлениями, ни к Остину, отметил он.
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По мнению сенатора, европейские и заокеанские политики всё чаще начинают задумываться о последствиях возможного военного конфликта с Россией. Однако это не относится ни к часто меняющимся агрессивным британским военным министрам, ни к Макрону с его якобы продуманными заявлениями, ни к Остину, отметил он.
«Похоже, эти политики не вполне понимают, что именно они произносят», — заключил Алексей Пушков.
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Александр Бойцов