Фото: сайт Кремля
Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
В среду, 28 февраля, Патрушев провёл в Манагуа встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Они обсудили вопросы сотрудничества стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.
Ортега подчеркнул, что в настоящее время западные политики открыто признают, что ждут поддержки от американских войск для защиты нацизма на Украине.
Такое заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Ортега напомнил, что именно французская армия убила огромное количество людей в Алжире и на других оккупированных ею территориях.
Читайте также:
Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России
Во Франции призвали Макрона уйти в отставку после слов об Украине
Telegraph: Макрон застал Запад врасплох словами об отправке войск на Украину
Ортега подчеркнул, что в настоящее время западные политики открыто признают, что ждут поддержки от американских войск для защиты нацизма на Украине.
Читайте также:
Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после слов о России
Во Франции призвали Макрона уйти в отставку после слов об Украине
Telegraph: Макрон застал Запад врасплох словами об отправке войск на Украину
Анастасия Чинкова