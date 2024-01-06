Politico: Став президентом, Рамасвами закончит затянувшийся роман США и НАТО

Фото: istockphoto/Darwel
В случае победы на президентских выборах в США кандидат от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен предпринять ряд важных шагов в области внешней политики. Например, он планирует вывести США из НАТО.
Об этом сообщают обозреватели издания Politico, ссылаясь на источники, знакомые с заявлением кандидата на пост главы Белого дома. В публикации также указано, что такой же результат будет в случае победы любого другого политика, разделяющего взгляды Рамасвами.
По их данным, кандидат-республиканец всерьёз обеспокоен тем, что экспансионистская политика НАТО в последнее время многократно увеличила риск прямого столкновения с Россией. Кроме того, он полагает, что большинство стран-участников блока не в состоянии выполнять обязательства по военным расходам. Поэтому следует провести тщательную оценку необходимости поддержки альянса Соединёнными Штатами.
Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин не захотела напрямую комментировать отношение политика к пребыванию США в НАТО. Однако она не опровергла его позицию в отношении блока, изложенную в материале издания.
Читайте также:
В США призвали Украину уступить России восточные регионы
Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли
Кандидат в президенты США озвучил сделку, которая приведёт к миру Москвы и Киева
«Дни Североатлантического альянса будут сочтены», — пишут авторы статьи.
Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин не захотела напрямую комментировать отношение политика к пребыванию США в НАТО. Однако она не опровергла его позицию в отношении блока, изложенную в материале издания.
Читайте также:
В США призвали Украину уступить России восточные регионы
Пушков: Рамасвами унизил ненавидящую Россию кандидата в президенты США Хейли
Кандидат в президенты США озвучил сделку, которая приведёт к миру Москвы и Киева
Александр Бойцов