В США призвали Украину уступить России восточные регионы

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Чтобы урегулировать конфликт, Украине необходимо уступить восточные части страны. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, сообщает CNN.
«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — заявил РамасвамиКроме того, политик призвал не принимать Украину в Североатлантический альянс до тех пор, пока РФ «не выйдет из военного союза с Китаем».
Ранее сообщалось, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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