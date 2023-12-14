В США призвали Украину уступить России восточные регионы

Глава правительства Японии, Хирокадзу Мацуно, объявил о своей отставке в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом информирует ТАСС.