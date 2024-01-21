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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в соцсети X, что заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по итогам встречи со шведским и финским лидерами о возможном выделении очередных пятидесяти миллиардов евро для Украины абсолютно неприемлемы.
По словам Филиппо, такая сумма для помощи киевскому режиму равна пятидесяти новым больницам во Франции. Политик отметил, что никто не наделял главу Еврокомиссии полномочиями тратить деньги французских граждан.
Филиппо также не понимает, почему никто из французских парламентариев Европарламента не проголосовал против очередного пакета помощи Киеву.
Ранее Филиппо сообщал, что власти Франции говорят о нехватке средств для пенсионеров и больных, но при этом собираются оказывать дорогостоящую помощь Киеву.
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Филиппо также не понимает, почему никто из французских парламентариев Европарламента не проголосовал против очередного пакета помощи Киеву.
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Екатерина Коршунова