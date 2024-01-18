Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что обещанные Францией Украине новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу практически в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Киев проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений является безумием.
Ранее сообщалось, что задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины.
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Екатерина Коршунова