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Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском. Об этом пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Сообщается, что бойцы ВС РФ обнаружили боевую машину в полях. По информации источника, БМП имеет повреждения в некоторых местах, однако находится на ходу.
Отмечается, что российские военнослужащие осуществили операцию еще несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас. Боец российских войск, который особенно отличился в данный операции, носит позывной Зарик.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.
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Отмечается, что российские военнослужащие осуществили операцию еще несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас. Боец российских войск, который особенно отличился в данный операции, носит позывной Зарик.
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Екатерина Коршунова