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«РВ»: российские разведчики угнали украинский БМП под Артемовском

21 января 2024, 10:11
Фото: iStock/ZenitX

Фото: iStock/ZenitX

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском. Об этом пишет телеграм-канал «Военкоры русской весны».
Сообщается, что бойцы ВС РФ обнаружили боевую машину в полях. По информации источника, БМП имеет повреждения в некоторых местах, однако находится на ходу.

Отмечается, что российские военнослужащие осуществили операцию еще несколько месяцев назад, но об этом стало известно только сейчас. Боец российских войск, который особенно отличился в данный операции, носит позывной Зарик.


Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО.

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#военные
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Российские военные заняли выгодные позиции на Артемовском направлении
21 января 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российским бойцам Южной группировки войск удалось занять более выгодные позиции на артемовском участке фронта.
Об этом сообщил корреспонденту РИА Новости командир группы спецназа, который выполняет задачи на данном направлении.

«Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, потому что противник отходит, и «серая зона» увеличивается. Сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», —объяснил офицер.
По его словам, поиск и подготовка позиций проходит в сумерках.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.

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#военные
#сво
#украина
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Раненый российский боец записал видео перед смертью, но чудом выжил
21 января 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Раненый российский боец записал предсмертное видео, в котором продекламировал стих о Родине.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» пишет, что доброволец Константин Головин говорил на камеру, что вколол себе двойную дозу мощного обезболивающего, но считал, что «дальше ползти бессмысленно».

После этого он обратился к товарищам и сказал, что не сможет к ним добраться. Под звуки разрывающихся снарядов он прочитал стих Игоря Талькова про «Несчастную Великую Россию».

Но боец чудом выжил.

Ранее сообщалось, что российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.
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Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
#сво
#всу
#новости
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Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ
МК: Военный эксперт Дандыкин рассказал о жестокости женщин в ВСУ
21 января 2024, 06:48

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что представительницы ВС Украины бываю крайне жестоки. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По его словам, в украинской армии после начала СВО значительно увеличилось количество женщин. В настоящее время в ВСУ служат около 43 тыс. женщин, добавил капитан.

«Одно дело, если это санитарки из медицинской службы, в том числе из батальонного звена. И совсем другое, если женщины сознательно взяли в руки оружие. Они уже солдаты. И тут уже действует принцип, если ты не уничтожишь противника, то он уничтожит тебя», — подчеркнул собеседник издания.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#женщины
#солдаты
#днр
#сво
#всу
#украина
#армия
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Астафьев: Группировка «Юг» отразила четыре атаки штурмовых групп ВСУ
21 января 2024, 05:27

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Подразделения группировки Вооружённых Сил России «Юг» отразили четыре атаки штурмовых групп украинских войск. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Он отметил, что артиллерийскими ударами было нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 28-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Курдюмовки и Часов Яра. По словам Астафьева, противник потерял ранеными и убитыми на донецком направлении СВО в общей сложности до 320 военнослужащих.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью спецоперации глава России назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны Киева.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
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МО Украины и посольство США провели первую проверку переданного Киеву оружия
21 января 2024, 02:12

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило украинское военное ведомство.
Проверялись, в частности, серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны Украины, у представителей американской дипломатической миссии не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.

Напомним, что на прошлой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены обеспечить большую подотчетность поставляемого Киеву оружия. До этого издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

В докладе инспектора говорилось о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним. При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.

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#украина
#сша
#оружие
#поставки
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В Госдуме объяснили, зачем Украина запугивает Запад угрозой от России
Депутат Нилов: для получения новой помощи Киев пугает Запад угрозой от РФ
20 января 2024, 20:38

Фото: iStock/ciud

Украинские власти, стремясь получить новую помощь, запугивают Запад якобы имеющейся угрозой от России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о возможном расширении зоны конфликта. По его словам, это произойдет, если западные союзники не предоставят Украине новое вооружение и финансирование.

Новиков отметил, что такими заявлениями киевские власти стремятся убедить союзников продолжать вкладываться с украинскую армию. Такие действия объясняются явно неудавшимся контрнаступлением ВСУ и превосходством России, которая продолжает демилитаризировать, денацифицировать Украину и защищать освобождённые территории.

Также Новиков подчеркнул, что на Украине заметно беспокойство падением интереса к стране со стороны западных стран. Они, в свою в очередь, заинтересованы во внутренних делах, поскольку в целом ряде государств ожидается проведение выборов.

Чтобы вернуть к себе внимание союзников, киевские власти решили напугать Запад якобы нарастающей угрозой со стороны России. Они заявляют, что российская армия может дойти до прибалтийских государств, Польши и двинуться дальше в Европу.

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#украина
#россия
#евросоюз
#сша
#помощь
#финансирование
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Боец ММА Дацик ранен в зоне СВО
20 января 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российского бойца смешанного стиля 43-летнего Вячеслава Дацики ранили в зоне СВО во время выполнения боевой задачи.
Об этом рассказал боец ММА Никита Ворожбитов в Telegram-канале. На фото Дацик находится в больнице с рваной раной руки.

«Дацик получил ранение в ходе выполнения боевой задачи в зоне СВО. Кто бы что ни болтал, Слава берет и делает», - написал Ворожбитов.
В сентябре Дацик рассказал, что находится в зоне СВО. В смешанных единоборствах он одержал семь побед (3 - нокаутом). Восемь раз потерпел поражение. В августе боец победил нокаутом экс-представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке, который проходил в Москве.

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела. В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.

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#сво
#происшествие
#спортсмены
#новости
#врачи
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Скорая помощь попала под обстрел ВСУ в Горловке, если пострадавшие
Минздрав: бригада скорой помощи попала под обстрел в Горловке, ранена фельдшер
20 января 2024, 18:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Бригада скорой помощи попала под украинский обстрел в Горловке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Машина скорой следовала на вызов для оказания помощи раненным при обстреле Горловке в ДНР. Однако медики сами оказались в эпицентре украинского обстрела.

В результате была ранена фельдшер. Она также получила акубаротравму, то есть повреждение органов слуха из-за резкого перепада давления и громкого звука разрыва снаряда.

Напомним, что это не первый такой случай. 12 января бригада скорой помощи также попала под обстрел в Горловке. Тогда погибла фельдшер.

В Минздраве заявили, что медработники, несмотря на имеющуюся угрозу жизни, продолжают оказывать помощь нуждающимся.

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#днр
#обстрел
#всу
#скорая помощь
#пострадавшие
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В Белгородской области украинский БПЛА повредил линию газоснабжения
20 января 2024, 18:04

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Окраину села Новостроевка-Вторая в Белгородской области атаковали беспилотником ВСУ.
Об этом сообщил Вячеслав Гладков, губернаторБелгородской области в Telegram.

«После падения (дрона-камикадзе) с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения», — сказано в сообщении.
По данным Гладкова, никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают аварийные и оперативные службы.

Известно, что украинские военные возобновили попытки переправы на левый берег Днепра после таяния снега. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что за минувшие сутки солдаты ВСУ не вели активных боевых действий, отдав предпочтение удержанию позиций в районе Крынок. При этом, они возобновили попытки доставки снарядов и переброски десанта на лодках на левый берег реки.

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#всу
#украина
#белгород
#новости
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