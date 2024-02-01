Политик Филиппо призвал Францию к выходу из НАТО и ЕС

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Франции необходимо срочно выходить из Европейского союза, заявил французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Фрекзит» (выход Франции из Европейского союза) нужен как никогда раньше!», — написал Филиппо.
Такое заявление политик сделал после того, как глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что по итогам саммита в Брюсселе все лидеры 27 стран Европейского союза согласились с решением о выделении Киеву макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
Ранее Филиппо назвал безумной идею использовать сбережения французов для продолжения поддержки Украины.
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Евгения Парфентьева