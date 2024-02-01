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Во Франции возмутились идеей изъять сбережения французов для помощи Киеву

Филиппо: изъятие сбережений французов для помощи Киеву — безумие
01 февраля 2024, 10:42
Фото: iStock/SimonLukas

Фото: iStock/SimonLukas

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием идею использовать сбережения французов для продолжения финансирования Украины.
Филиппо привел цитату из статьи французской газеты Le Monde, в которой предлагалось привлечь сбережения французов, чтобы продолжить финансировать Украину и киевский режим.

«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.


По его словам, данная идея является совершенно безумной, так как это будет означать финансирование французами президента Украины Владимира Зеленского и «войны НАТО».

Филиппо заявил, что не может быть и речи о посягательстве на сбережения граждан Франции для чужой войны, отметив, что необходимо как можно скорее достигнуть мира.

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«Истерика у режима Зеленского»: Как решение Международного суда ООН повлияло на Украину
Рогов: отказ суда ООН признать РФ агрессором вызвал истерику на Украине
01 февраля 2024, 10:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Отказ Международного суда ООН признать Россию «государством-агрессором» привел к истерике у властей Украины. Такое мнение выразил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Накануне председатель суда Джоан Донохью сообщила, что была отклонена большая часть претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. По итогам заседания, МИД РФ подчеркнуло, что ООН не пошёл на поводу у киевских властей и не стала признавать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями.

«Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность», - пояснил Рогов РИА Новости.

При этом он не исключил, что украинские власти могут начать мстить судьям, которые приняли неудобное решение, и начать дискредитировать их.

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«Провал Украины»: политолог Сеитова оценила решение Международного суда ООН
Политолог Сеитова назвала провалом Киева решение суда ООН по иску Украины
01 февраля 2024, 10:00

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Решение Международного суда ООН, который отклонил большинство претензий Украины к России, стало большим провалом Киева в Гааге. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила политолог Эльвина Сеитова.
Накануне председатель суда Джоан Донохью сообщила, что была отклонена большая часть претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. По итогам заседания, МИД РФ подчеркнуло, что ООН не пошёл на поводу у киевских властей и не стала признавать Россию государством-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Сеитова подчеркнула, что последние годы Киев склоняется к ведению международной политики в стиле «дипломатического гопничества», продвигая любые инициативы агрессией и спекуляциями. Процесс в Гааге не стал исключением, вылившись в большой провал Украины.

По словам политолога, красной нитью шли обвинения в нарушении прав крымских татар и украинцев в Крыму.

Эксперт добавила, что решение суда является одним из проявлений набирающей силы тенденции по отрезвлению международного сообщества касаемо российско-украинского конфликта.

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В США назвали сроки увольнения главкома ВСУ
CNN: Зеленский уволит главнокомандующего ВСУ Залужного в ближайшие дни
01 февраля 2024, 09:27

Указ об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного планируют подписать на этой неделе. Об этом стало известно телеканалу CNN от источников, знакомых с ситуацией.

Один из собеседников издания заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Залужному другую должность, но тот отказался.

Отмечается, что сейчас рассматривается два варианта на пост главкома украинской армии: начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Пот данным The Times, они отклонили предложение украинского лидера, что заставило его пойти на попятную. По информации газеты, Залужный на встрече с Зеленским заявил его, что их оценки военной ситуации ближе к позитивным, чем к реалистичным. Вероятно, это поспособствовало предложению уйти в отставку.

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#пост
#владимир зеленский
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Володин анонсировал рассмотрение обращения к Конгрессу США по крушению Ил-76
Володин: Госдума рассмотрит обращение к Конгрессу США о крушении Ил-76
01 февраля 2024, 08:27

Фото: Сайт Кремля

Госдума в четверг, 1 февраля, рассмотрит обращение к Конгрессу Соединенных Штатов по крушению Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в Телеграм-канале.

«Преступный киевский режим при помощи США совершил очередной теракт. Экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot», — заявил Володин .
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия требует провести международное расследование крушения Ил-76. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#госдума
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Дипломат Заболоцкая: РФ ждет извинений после решения суда ООН по Украине
01 февраля 2024, 07:02

Фото: istock / macky_ch

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва надеется получить извинения после решения Международного суда ООН по иску Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Заболоцкая отметила, что Россия ждет извинений от тех, кто в Генассамблее обвинял страну в дискриминации украинцев и крымских татар.

До этого председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Зампостпреда подчеркнула, что такое решение было принято несмотря на колоссальное давление на суд. Так суд признал вранье в заявлениях Киева и ее союзников с Запада.

Ранее сообщалось, что пять государств приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с организацией ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#москва
#россия
#оон
#новости
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«Страна»: Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко
01 февраля 2024, 06:58

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу департамента Службы безопасности Украины (СБУ) Романа Семенченко. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы украинского государства. По данным издания «Страна.ua», чиновника уволили из-за слежки за журналистами.
«Уволить Семенченко Романа Юрьевича с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ», — говорится в тексте указа.

Как пишет «Страна», увольнение Семенченко с должности главы департамента, который в том числе занимался и вопросами защиты информационного пространства, связано со скандалом вокруг слежки за журналистами проекта расследований Bihus.Info. В середине января в сети распространились записи скрытой съемки, на которых журналисты Bihus.Info употребляют наркотики, после чего руководитель проекта Денис Бигус уволил сотрудников, оказавшихся в центре скандала.

СБУ начала расследование по факту прослушивания журналистов после волны критики и освещения скандала в западных СМИ, а также обвинений режима Зеленского со стороны оппозиционных ему депутатов в целенаправленной слежке за журналистами, раскрывающими факты коррупции.

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного была временно отложена властями страны из-за утечки информации о предстоящем решении, сообщила ранее американская газета New York Times, ссылаясь на источники. Согласно данным издания, правительство президента Владимира Зеленского намеревалось провести увольнение генерала, но после того, как информация о просочилась в СМИ в понедельник вечером, власти временно отказались от этого шага.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке Залужного, отметив, что подобное решение не принималось на уровне президентской администрации. Сам президент Зеленский в своем обращении к украинцам не упомянул о предполагаемой отставке главнокомандующего.

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#владимир зеленский
#увольнение
#сбу
#журналисты
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Дочь Кадырова Хаджият назначена первым замом главы администрации лидера Чечни
01 февраля 2024, 00:06

Фото: сайт Кремля

В Грозном состоялась встреча лидера Чечни Рамзана Кадырова с руководителем администрации главы Чеченской Республики и её правительства Галасом Таймасхановым и начальником Департамента дошкольного образования мэрии города Хаджият Кадыровой.
По её итогам дочь руководителя российского региона была назначена первым заместителем главы администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов. В своём обращении парламентарий назвал Хаджият Рамзановну достойной внучкой великого деда — первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также отметил её трудолюбие, целеустремлённость и ответственность при выполнении поставленных задач.

Сообщается, что кандидатуру Хаджият Кадыровой на пост первого заместителя главы администрации её отца и правительства республики предложил сам премьер-министр Галас Таймасханов.

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#премьер-министр
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В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС
ТАСС: Венгерский премьер Орбан призвал к смене руководства Европейского Союза
01 февраля 2024, 00:00

Фото: iStock/rarrarorro

Европейский союз нуждается в тотальной смене руководства, так как защищает Украины, а не фермеров Старого Света, которые страдают от украинского демпинга. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, приехавший в Брюссель для участия в саммите Евросоюза.
«Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот <...> нынешние лидеры никогда не будут принимать решения, выгодные фермерам. Нам нужно найти новых лидеров, которые действительно будут представлять интересы народа», — отметил Орбан (цитата по ТАСС).

Об этом же заявил и глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надя. По его словам, демонстрации европейских фермеров привлекают внимание к недостаточной защите со стороны Евросоюза в противостоянии с Украиной.

Ранее британская газета Financial Times написала, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине. По данным издания, Брюссель собирается обвалить курс венгерской валюты — форинта — и снизить инвестиционную привлекательность страны, чтобы навредить «рабочим местам и росту» экономики Венгрии.

Напомним, что фермеры в Польше, Франции, Бельгии, Германии и других странах ЕС в последние несколько недель протестуют против импорта в страну украинских и любых других стран, не входящих в Европейский союз. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Евросоюза.

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#венгрия
#виктор орбан
#евросоюз
#фермер
#протесты
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Бывший губернатор Севастополя Овсянников арестован в Лондоне
31 января 2024, 23:24

Фото: istockphoto/nevenmn

Экс-глава Севастополя Дмитрий Овсянников задержан в столице Великобритании. Ему предъявлено обвинение в нарушении санкций и отмывании денег.
Сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) насчитали в отношении бывшего главы Севастополя как минимум семь эпизодов обхода британских санкций и два случая преступного обналичивания доходов, также полученных незаконным путём, сообщает издание The Times. Известно, что Овсянников, используя противоправные методы, открыл счёт в английском банке и переводил через него деньги. Кроме того, у него было обнаружено более 77 тысяч фунтов стерлингов «преступной наличности».

В ноябре 2020 года экс-губернатор, уже будучи заместителем министра промышленности и торговли РФ, устроил дебош в ижевском аэропорту. Позже он был оштрафован, снят с должности замминистра и исключён из партии «Единая Россия». Видимо за эти заслуги Евросоюз в 2023 году исключил Овсянникова из санкционного списка. Однако санкции, введенные против него Великобританией ещё в 2017 году, когда он стал главой Севастополя, продолжают действовать. Нарушитель законов сразу нескольких стран предстанет перед британским судом 20 февраля.

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#рф
#великобритания
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