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Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием идею использовать сбережения французов для продолжения финансирования Украины.
Филиппо привел цитату из статьи французской газеты Le Monde, в которой предлагалось привлечь сбережения французов, чтобы продолжить финансировать Украину и киевский режим.
По его словам, данная идея является совершенно безумной, так как это будет означать финансирование французами президента Украины Владимира Зеленского и «войны НАТО».
Филиппо заявил, что не может быть и речи о посягательстве на сбережения граждан Франции для чужой войны, отметив, что необходимо как можно скорее достигнуть мира.
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«В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины», — написал Филиппо на своей странице в социальной сети X.
Филиппо заявил, что не может быть и речи о посягательстве на сбережения граждан Франции для чужой войны, отметив, что необходимо как можно скорее достигнуть мира.
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Элина Позднякова