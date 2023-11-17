Политик Гайдай: На Украине разворовывают бюджет, надеясь, что конфликт окончен

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Киевские власти стали активно разворовывать бюджетные деньги, считая, что конфликт закончился, об этом заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью для Youtube-канала Politeka Online.
«Для них (киевских властей) война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты», - прокомментировал ситуацию Гайдай.
По словам эксперта, столь маленькое государство, как Украина, не способно выиграть вооруженное состояние против России, особенно, без помощи западных союзников, которые начали терять интерес к финансированию украинского конфликта.
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Евгения Парфентьева