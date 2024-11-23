Политика-иноагента Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова

Лев Шлосберг (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)
Политика, главу отделения партии «Яблоко» в Псковской области Льва Шлосберга* задержали в аэропорту Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что чиновник прилетел из Москвы. После приземления в районе 10:00 мск к нему подошли правоохранители, которые предложили пройти с ними. В итоге политика увезли на микроавтобусе.
Как пишет РИА Новости, полицейские изъяли у политика технику, после чего отпустили его.
В июне прошлого года Шлосберга* объявили иноагентом. 30 октября 2024 года городской суд Пскова назначил политику административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и реестр иноагентов Минюста РФ
Как пишет РИА Новости, полицейские изъяли у политика технику, после чего отпустили его.
В июне прошлого года Шлосберга* объявили иноагентом. 30 октября 2024 года городской суд Пскова назначил политику административный штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение законодательства об иноагентах.
Читайте также:
Иноагент Смольянинов** обжаловал заочный арест по делу о фейках об армии России
Стали известны детали признания Понасенкова* иноагентом
Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента
*признан Минюстом РФ иноагентом
**внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга и реестр иноагентов Минюста РФ
Анастасия Чинкова