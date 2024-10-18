Экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента

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Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и распространении фейков о российской армии, обжаловала свой статус иностранного агента. Об этом информирует РИА Новости.
Курбангалеева* была внесена в реестр иностранных агентов Минюстом в конце июня 2024 года. Ранее она также попала в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В отношении нее возбуждено уголовное дело, которое касается обвинений в публичных призывах к оправданию терроризма и распространении ложной информации о действиях российской армии.
На данный момент дата заседания по делу Курбангалеевой не назначена. Ранее судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ или передачи правоохранительным органам страны в случае экстрадиции.
Фарида Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. В настоящее время она ведет собственный YouTube-канал и проживает в Праге с 2018 года, объявлена в международный розыск.
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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
На данный момент дата заседания по делу Курбангалеевой не назначена. Ранее судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ или передачи правоохранительным органам страны в случае экстрадиции.
Фарида Курбангалеева* работала ведущей программы «Вести» на телеканале «Россия 1» с 2007 по 2014 год. В настоящее время она ведет собственный YouTube-канал и проживает в Праге с 2018 года, объявлена в международный розыск.
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* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.
Дарья Осипова