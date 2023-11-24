«Дошел до отчаяния»: в США рассказали о состоянии Зеленского

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский начал осознавать, что его союзники все меньше верят в благоприятный для Киева исход конфликта. Об этом сообщает The American Conservative.
«Зеленский дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто». Даже его военные командиры стали неохотно выполнять его приказы о проведении неэффективных наступательных операций», — сказано в материале.В публикации отмечается, в нынешних условиях, когда Вооруженные силы Украины несут потери, а у союзников киевского режима заканчивается терпение, нужно переходить к дипломатии.
Ранее Владимир Зеленский исключил заключение мира с Россией «любой ценой». По его словам, украинцы не верят, что Россия хочет завершить конфликт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине заявили о массовой «утечке мозгов»
Ким Чен Ын назвал победой запуск спутника КНДР на орбиту Земли
Маск заявил о растущем напряжении в Европе
Алина Юрчак