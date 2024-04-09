Политолог Баширов объяснил бессмысленность саммита по Украине в Швейцарии

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Политолог Марат Баширов заявил о бессмысленности мирного саммита по Украине в Швейцарии, поскольку на нём не будет России.
«Бессмысленно проводить саммит, если в нём не будет принимать участие РФ. Проведение любых саммитов право любой страны — если Швейцария хочет потратить деньги, пусть тратит, только есть проблема в результативности. В конечном итоге получится из всего этого, но обычно все итоговые декларации ничего из себя не представляют», — пояснил в беседе с «Известиями» Баширов.
Ранее пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Он отметил, что российская позиция хорошо известна.
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