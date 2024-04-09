Россия не примет участие в саммите по Украине в Швейцарии, заявило посольство

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Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Хохлов отметил, что российская позиция хорошо известна. По его словам, даже если Москва получит приглашение, то в любом случае не посетит эту конференцию, поскольку на ней будет продвигаться «нежизнеспособная «формула мира», которая не учитывает российские интересы».
По предварительной информации источника, в саммите примут участие представители от 80 до 100 государств.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.
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По предварительной информации источника, в саммите примут участие представители от 80 до 100 государств.
Ранее пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что подготовительные работы к проведению мирной конференции в Украине ведутся в стране. По его словам, Швейцария выразила готовность принять у себя первую конференцию высокого уровня по теме мира в Украине по просьбе Киева.
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Екатерина Коршунова