Политолог Блохин назвал ОБСЕ лишь инструментом в руках Запада

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил о несамостоятельности ОБСЕ.
Он добавил, что ОБСЕ просто исполняет политический курс Запада, в частности США.
Так он прокомментировал сообщения о том, что США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.
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Так он прокомментировал сообщения о том, что США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.
«Перечень встраивается в общий мейнстрим на поддержку Украины и демонизацию России. ОБСЕ перестала быть, да и никогда не была суверенной организацией. Она лишь инструмент в руках Запада для достижения конкретных геополитических задач. На выделенные США деньги особо не разгуляешься, но свою некую «косметическую» работу они выполнили», — пояснил в беседе с RT Блохин.Читайте также:
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