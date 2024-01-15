США снова профинансировали проекты ОБСЕ для «продвижения интересов» на Украине

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США дополнительно профинансировали на $3,1 млн бюджет ОБСЕ в 2022-м финансовом году на связанные с Украиной программы по «продвижению интересов» в стране.
До этого Штаты уже вносили в организацию для этих целей $6,5 млн.
Отмечается, что средства были потрачены на гумпомощи гражданам Украины, проекты по профилактике и реагированию на торговлю людьми, «публичное освещение серьёзных нарушений прав человека» на Украине из-за конфликта с РФ и т.д.
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«Отдел управления ресурсами возглавил процесс, направленный на предоставление добровольных взносов для внебюджетных программ ОБСЕ, ориентированных на продвижение интересов США, в том числе на Украине», — приводит RT текст соответствующих документов.
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Мелисса Тимофеева