Bloomberg: Встреча по мирному плану Киева в Давосе завершилась без чёткого плана

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Встреча советников по национальной безопасности, состоявшаяся 14 января в Давосе и посвящённая украинской «формуле мира», завершилась без чёткого плана. Об этом пишет Bloomberg.
«Дальнейшие шаги остаются неясными», — пишут обозреватели.
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