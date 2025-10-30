Политолог Блохин: у Вашингтона есть ключевые цели в отношениях с Пекином

30 октября 2025, 15:13

США и Китай имеют экономическую взаимозависимость. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.





Напомним, встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом состоялась 30 ноября на территории южнокорейского города Пусан.



Блохин уверен, что у Вашингтона есть несколько ключевых планов в отношениях с Пекином.





«США сейчас торгуют с Китаем себе в убыток — порядка минус $300 млрд. Конечно, они хотят, чтобы эта торговля приносила выгоду, и им надо сократить торговый баланс. Во-вторых, нужно изменить ситуацию с редкоземельными металлами», — пояснил Блохин в беседе с RT.

«Торговая сделка пока не подписана, как написал Трамп. Он выразил надежду, что она будет подписана. Самое смешное, что если она и будет подписана, то аж на год. Это, в первую очередь, говорит о том, что стороны не способны договориться», — отметил Калинчук.