Политолог Блохин: у Вашингтона есть ключевые цели в отношениях с Пекином
США и Китай имеют экономическую взаимозависимость. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Напомним, встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом состоялась 30 ноября на территории южнокорейского города Пусан.
Блохин уверен, что у Вашингтона есть несколько ключевых планов в отношениях с Пекином.
«США сейчас торгуют с Китаем себе в убыток — порядка минус $300 млрд. Конечно, они хотят, чтобы эта торговля приносила выгоду, и им надо сократить торговый баланс. Во-вторых, нужно изменить ситуацию с редкоземельными металлами», — пояснил Блохин в беседе с RT.
Главная проблема США, по мнению эксперта, заключается в том, что Пекин на сегодняшний день претендует на мировое господство. Поэтому Вашингтон хочет обрубить присутствие Китая в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке в качестве элемента сдерживания ради сохранения американской гегемонии.
В свою очередь историк Руслан Калинчук заявил Общественной Службе Новостей, что ничего удивительного и неожиданного по итогам встречи Трампа и Си Цзиньпина не произошло.
«Торговая сделка пока не подписана, как написал Трамп. Он выразил надежду, что она будет подписана. Самое смешное, что если она и будет подписана, то аж на год. Это, в первую очередь, говорит о том, что стороны не способны договориться», — отметил Калинчук.
Он уточнил, что торговая война между США и Китаем продолжается, и это главный вывод, который можно сделать из состоявшейся встречи.