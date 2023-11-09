Политолог Бредихин: «Русские имеют право на государственный язык на Украине»

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Научный руководитель Центра этнических и международных исследований, политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил о законном праве русских на государственный язык на Украине.
«Русские — коренной народ, русские — не меньшинство, русские имеют право на государственный язык на Украине, именно русский язык. <…> И венгры, и румыны, и поляки не раз высказывались по поводу принимаемых законов на Украине в языковой политике. Поэтому прямо в отношении них говорить не будут, но по факту ограничивать их языковые права будут стремиться», — отметил в беседе с RT Бредихин.
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