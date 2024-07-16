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Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
Он напомнил, что большая часть денег, выделенных на помощь Киеву, идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для ВСУ.
Тем временем в Испании прошёл одиночный пикет против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте, а точнее – против помощи Киеву со стороны западных стран.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.
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«Трамп заявлял, что, финансируя что-то за рубежом, нужно думать, насколько это в интересах Америки. Решения относительно Украины будут приниматься в зависимости от выгоды для Штатов. Идея Вэнса в том, что Америке незачем тратить деньги, если это ничего не приносит», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
Тем временем в Испании прошёл одиночный пикет против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте, а точнее – против помощи Киеву со стороны западных стран.
«Мы — не пушечное мясо! Ни один гражданин ЕС не должен идти умирать за Украину! Ни одного цента больше военной помощи Украине! НАТО развязало братоубийсвенную войну против России на Украине! Зеленский нацист! НАТО террорист!» — приводят «Известия» слова протестующего.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.
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Мелисса Тимофеева