Песков: Пока неясно, что Зеленский имеет в виду под вторым «саммитом мира»

Фото: Сайт Кремля
Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии России во втором «саммите мира». По словам пресс-секретаря президента, необходимо разобраться, что имел в виду Владимир Зеленский, говоря об участии России в этом мероприятии.
По словам Пескова, встреча в швейцарском Бюргенштоке не была саммитом мира. Он отметил, что необходимо прояснить, что подразумевается под вторым саммитом, в котором, по мнению Украины, должна участвовать Россия.
Напомним, что 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходила международная конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. На саммит приехали представители более 100 стран и международных организаций, но Россию на него не позвали.
Как объяснял Зеленский, Украина не хочет, чтобы эта встреча была сорвана. Он сообщил, что Киев разработает план второго саммита до ноября и на нём необходимо присутствие российских представителей.
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«Первый саммит мира не был саммитом мира, поэтому сначала нужно понять, что именно он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, что 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходила международная конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. На саммит приехали представители более 100 стран и международных организаций, но Россию на него не позвали.
Как объяснял Зеленский, Украина не хочет, чтобы эта встреча была сорвана. Он сообщил, что Киев разработает план второго саммита до ноября и на нём необходимо присутствие российских представителей.
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Мира Полтева