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Песков: Пока неясно, что Зеленский имеет в виду под вторым «саммитом мира»

16 июля 2024, 11:25
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Дмитрий Песков ответил на вопрос об участии России во втором «саммите мира». По словам пресс-секретаря президента, необходимо разобраться, что имел в виду Владимир Зеленский, говоря об участии России в этом мероприятии.
По словам Пескова, встреча в швейцарском Бюргенштоке не была саммитом мира. Он отметил, что необходимо прояснить, что подразумевается под вторым саммитом, в котором, по мнению Украины, должна участвовать Россия.

«Первый саммит мира не был саммитом мира, поэтому сначала нужно понять, что именно он имеет в виду», — сказал Дмитрий Песков.



Напомним, что 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке проходила международная конференция по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. На саммит приехали представители более 100 стран и международных организаций, но Россию на него не позвали.

Как объяснял Зеленский, Украина не хочет, чтобы эта встреча была сорвана. Он сообщил, что Киев разработает план второго саммита до ноября и на нём необходимо присутствие российских представителей.

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#киев
Венгрию хотят лишить голоса в ЕС из-за поездок Орбана
Politico: мирные инициативы Орбана могут лишить Венгрию голоса в ЕС
16 июля 2024, 11:52

Фото: IStock/rarrarorro

Венгрию намерены лишить права голоса в сообществе ЕС из-за мирных инициатив венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники.
Инициатором этой меры стал евродепутат от Эстонии Рихо Террас, который уже начал собирать подписи среды высших европейских чиновников. Подобная санкция является одной из наиболее жестких для европейской страны, уточняет издание.

Ранее ряд высокопоставленных лиц в Совете Европы предложил лишить Венгрию статуса председателя. Причиной этого послужили визиты венгерского политика Орбана в Россию и Китай.

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#венгрия
#евросоюз
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Супруга депутата Облдумы назвала подонком участника СВО
Жена депутата Мурманской Облдумы Клементьева назвала участника СВО подонком
16 июля 2024, 11:48

Фото: istockphoto /Prostock-Studio

Супруга депутата Мурманской областной Думы Александра Клементьева назвала участника спецоперации, первого секретаря Североморского городского отделения КПРФ Евгения Голубоцкого подонком. Об этом пишет «СеверПост».
Поводом стал репост, который сделал боец. Сообщение содержит высказывания о муже Татьяны Клементьевой в период его работы сельским учителем истории, обществознания и английского языка.

По словам Голубоцкого, были случаи, когда Татьяна спасалась бегством от своего мужа, а также приходила на работу с синяками.

«Мой муж устроил Вас на работу. А я как мать троих детей счастлива со своим мужем», — написала на странице Голубоцкого она.

Помимо этого, сама Клементьева является депутатом Совет депутатов Ковдорского округа.

Ранее сообщалось, что в России участника СВО избили в кабинете перед увольнением с завода. По словам пострадавшего, на него напал замдиректора по безопасности. Мужчина рассказал, что особо ничего не помнит, после избиения он пришел в себя на остановке.

В Ростове участнику СВО сломали ногу и избили его детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Кремле оценили заявления о планах Трампа стать посредником по Украине
16 июля 2024, 11:37

Фото: сайт Дональда Трампа

Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.
Сообщения о том, что Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии, может выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине в случае своей победы на выборах, носят спекулятивный характер. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас много говорят о том, кто на что готов, и кто каких позиций придерживается», —цитирует слова Пескова ТАСС.

Дмитрий Песков напомнил, что на данный момент Дональд Трамп является лишь кандидатом в президенты США, и призвал дождаться итогов выборов в этой стране.

Ранее немецкое издание Bild сообщило о письме премьера Венгрии Виктора Орбана председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нём Орбан предложил посредничество Трампа в урегулировании ситуации на Украине после его победы на выборах.

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Генерала Попова «подставил» Пригожин: как командир был связан с ЧВК «Вагнер» и почему он освобожден из СИЗО
Генерала Попова освободили из СИЗО: новый поворот в деле военачальника
16 июля 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Генерала Ивана Попова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, перевели из СИЗО под домашний арест. Почему суд смягчил меру пресечения и из-за чего военачальника считают «крайним» в деле расскажет редакция «Радио 1».

Попова выпустили из СИЗО


Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был переведен из СИЗО под домашний арест, где он будет находиться до 11 октября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за соображений безопасности. Позже журналистам рассказали, что стороны не хотели разглашать адрес, по которому будет находиться генерал.

Решение суда Попов встретил с улыбкой и поблагодарил всех собравшихся за поддержку.


Арест Попова


Бывший военачальник был арестован судом 21 мая. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 130 млн рублей. По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, предназначенных для нужд СВО. Сам генерал свою вину отрицает.

На заседаниях он заявлял, что смог построить на фронте устойчивую линию обороны и не согласен со следствием в том, что его обвиняют в краже денег.

«Мои заслуги заключаются совсем в другом, а не в том, что следствие считает, что я глупо украл. Я не вылезал из окопов, мне удалось построить устойчивую оборону, которая позволила сохранить честь русского оружия, нанести Вооруженным силам Украины сокрушительное поражение, которое, возможно, является переломом всей войны», — заявлял Попов.

«Вернуть на СВО»: связь генерала Попова с Украиной, утечкой секретных данных и как его хотят наказать военные
«Вернуть на СВО»: связь генерала Попова с Украиной, утечкой секретных данных и как его хотят наказать военные

Реакция на освобождение Попова из СИЗО


В своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал новость об освобождении Попова из СИЗО.

«Главное, ребята, не делать из Ивана бунтаря. Он — плоть от плоти человек системы. Никакой, даже в душе, не мятежник. Он государственный человек, это генерал Минобороны России. Были у нас генералы, которые после лагеря, разбирательства возвращались в строй, и их потом обнимал сам Сталин. Разбирательство идёт. Ивану и семье здоровья и терпения», — высказался военкор.


Другие фигуранты в деле генерала Попова


Изначально в уголовном деле против генерала Ивана Попова фигурировал другой представитель Минобороны РФ, но в итоги «крайним» оказался командующий 58-й армией, пишет «Коммерсантъ». Аналогичная информация ранее была опубликована в статье ТАСС.
По информации издания, Попов действовал в составе организованной группы совместно с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым.

Военачальник летом 2023 года погиб в зоне СВО и посмертно получил звание Героя России. Еще одним фигурантом в деле Попова является бизнесмен Сергей Моисеев. Примечательно, что 15 июля предпринимателю также была изменена мера пресечения. Он помещен под домашний арест.


Фото: РИА Новости/Елена Копылова


Пригожин мог подставить Попова


Авторы телеграм-канала Brief предположили, что уголовное дело в отношении Попова могло быть итогом «подковерной борьбы» экс-командиров военных подразделений.

По информации портала, бывший глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы всячески поощрял высказывания генерала о проблемах с вооружением в зоне СВО, чем мог создать видимость того, что Попов является его сторонником.

«Видимо, генерала посчитали опасным сторонником мятежников», — предположили авторы портала.

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Росфинмониторинг: К теракту в «Крокусе» причастна интернациональная команда
16 июля 2024, 10:50

Фото: istockphoto/waewkid

В организации террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» принимала участие интернациональная команда. В её состав входили представители центральноазиатских и европейских стран, в том числе и россияне.
Об этом во время своего выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Он отметил, что пока не может раскрывать всех подробностей, так как следствие по делу о теракте продолжается. Но то, что речь идёт об интернациональной группе, в которой немало россиян, — совершенно точно.

Ранее Чиханчин рассказывал, что финансирование подготовки и организации теракта в Красногорске осуществлялось в том числе с использованием криптовалюты. По его словам, это нападение было тщательно спланировано и продумано, в его подготовке была задействована целая международная пособническая сеть. Глава Росфинмониторинга также отметил, что многие страны высказали готовность оказать содействие России в расследовании теракта, так как заинтересованы в противодействии терроризму как явлению.

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МИД Индии требует от посла Украины объяснений из-за заявлений Зеленского о Моди
16 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto / NatanaelGinting

Украинский посол был вызван в МИД Индии после того, как Владимир Зеленский высказался о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом пишет The Economic Times.
«Издание сообщает, что вызов посла свидетельствует о недовольстве индийских властей заявлениями Зеленского. Он сказал, что встреча Моди с президентом России Владимиром Путиным — это «сокрушительный удар» по мирным усилиям на Украине», — говорится в материале в RT.

Также газета пишет, что в Нью-Дели решили отложить заседание совместной индийско-украинской рабочей группы по развитию культурных связей.

Ранее в МИД Индии заявили, что визит Моди в Москву был чрезвычайно успешным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время переговоров Путина и Моди не было никаких разногласий.

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Байден: Фраза «в яблочко» по отношению к покушению на Трампа была ошибкой
16 июля 2024, 09:37

Фото: сайт Кремля

Президент США Джозеф Байден признал, что допустил ошибку в подборе выражений для публичного заявления после покушения на Дональда Трампа. Американский лидер употребил тогда термин «в яблочко».
Об этом он заявил в эфире телеканала NBC. При этом Байден также добавил, что приписываемых ему слов «под прицелом» он не произносил. Стоит отметить, что, комментируя покушение на кандидата в президенты, нынешний глава Белого дома, по традиции, допустил немало оговорок. Например, урну для голосования он назвал «урной для боя», а экс-президента Дональда Трампа, видимо, для краткости назвал «бывшим Трампом».

Ранее к удивлению многих Джозеф Байден заявил, что, по его мнению, он не проигрывает Трампу «ни дюйма» в президентской гонке, а их шансы одержать победу на выборах остаются равными.

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Журналист Боуз: Заявления о переговорах по Украине пугают лидеров Запада
16 июля 2024, 08:38

Фото: istockphoto/Diy13

Заявление ппремьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на выборах Дональд Трамп может выступить за немедленное начало мирных переговоров по Украине, является крайне плохой новостью для лидеров Запада.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. В своей социальной сети X (ранее Twitter) он написал, что это будет настоящей катастрофой для политиков США и Евросоюза, которые в настоящее время активно используют украинский конфликт для того, чтобы отвлекать население своих стран от внутренних проблем. Свой пост он сопроводил снимком газетной статьи с заявлением венгерского премьера.

Виктор Орбан после встречи с Дональдом Трампом направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором допустил, что тот в случае победы на выборах сразу захочет выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине.

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Стало известно, почему не существует эффективной защиты от ракет «‎Искандера»
«‎Ростех»: эффективной защиты от ракет «‎Искандера» не существует
16 июля 2024, 07:43

Фото: iStock/aapsky

Эффективной защиты от ракет оперативно-тактического комплекса «‎Искандер» не существует. Об этом заявили в «Ростехе».
В корпорации отметили, что комплексы производит холдинг «Высокоточные комплексы». Они активно применяются в зоне спецоперации. «Искандер-М» несет мощнейшую боевую часть. Её хватит, чтобы уничтожить военный корабль, укрепление или здание. В ходе СВО «Искандер» показывает снайперскую точность.

«Эффективной защиты от его ракет не существует», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Ростеха».

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» предназначен для эффективного огневого поражения особо важных малоразмерных и площадных целей в глубине оперативного построения войск противника. Он относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Снаряды комплекса практически неуязвимыми для систем ПВО противника.

Ранее сообщалось, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил зенитный ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства. В МО РФ рассказали, что расчетами ОТРК «Искандер» также были ликвидированы радиолокационная станция TRML-4D и обслуживающий состав украинской армии в Днепропетровской области.

ВС РФ продолжают наступать в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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